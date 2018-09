Giovedì 27 Settembre 2018, I segni zodiacali, essendo stati stabiliti migliaia di anni fa dai Babilonesi, non sarebbero più attendibili giacché l’asse delle stelle è cambiato. Di conseguenza, la posizione del Sole, della Terra e delle costellazioni non è più le stessa.

Gli astrologi ovviamente non credono nel cambiamento dei segni. D’altronde come ha affermato Parke Kunkle – astronomo del “Minnesota Planetarium Society”, il quale ha sollevato il dubbio – «L’opposizione tra astrologi e astronomi è un vecchio dibattito (…) L’astronomia è una scienza, l’astrologia si basa sulla superstizione. L’astrologia cerca di stabilire un legame tra i pianeti e la nostra personalità. Ciò non ha nulla di sbagliato, salvo il metodo scientifico (chiamiamolo così) su cui poggia, poiché, per le ragioni di cui sopra, non è più attendibile».

Ecco dunque come sono assegnati i segni zodiacali