Martedì 16 Luglio 2019, Un libro pubblicato quest'anno. Una raccolta di racconti brevi. Questo post serve per capire ciò che si andrà a leggere. Alcune linee guida. Può essere l'inizio di un lungo viaggio, senza doversi spostare.

Quante volte capita di trovarsi alla fermata del bus, in sala d'attesa, in coda, in treno chiedendosi come far passare il tempo? Perché, invece di sbirciare nei social network, non leggere un racconto breve? Nel giro di poche parole si può finire in un'altra epoca o addirittura su un altro pianeta. Ci sono personaggi interessanti fra le pagine di questo libro: la Donna dei Fiori, il Mago del Mondo...

Vale la pena iniziare questo lungo viaggio o - meglio - questi brevi viaggi.

Buona lettura, buoni viaggi!