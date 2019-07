Venerdì 19 Luglio 2019, novita in casa videogiochi. adesso, è ufficiale. konami e la juventus hanno siglato un accordo per quanto riguarda i diritti della societa bianconera. partendo dal capitolo di quest'anno, la juventus ha ceduto a konami in esclusiva il logo ufficiale, lo stemma, le maglie e i movimenti dei calciatori oltre alla raffigurazione del loro stadio. in questo modo, fifa non potra piu utilizzare il nome juventus nel suo gioco, e al posto appunto del nome juventus verra chiamata piemonte calcio. naturalmente, una sorpresa vera e propria, in quanto nessuno pensava che la societa bianconera decidesse di cedere