Martedì 28 Maggio 2019, La Juventus, in attesa del nuovo allenatore che probabilmente si conoscerà dopo le finali europee, si sta guardando intorno per rinforzare la rosa che pur essendo di spessore internazionale presenta lacune in difesa e a centrocampo. Il pacchetto arretrato senza Barzagli e Caceres è sguarnito dal punto di vista numerico per cui senza dubbio arriverà un altro giocatore possibilmente al livello di Chiellini in modo che possa essere un degno sostituto. In mediana il sogno di Paratici rimarrebbe Pogba, ma i costi elevati e la feroce concorrenza del Real Madrid depongono a suo sfavore. L'alternativa sarebbe Milinkovic-Savic, della Lazio, ma trattare con Lotito non sarebbe una passeggiata perché quest'ultimo ha il dente avvelenato per la vicenda Keita. Più abbordabile potrebbero essere Adrien Rabiot in scadenza con il Paris Saint Germain, ma anche in questo caso i costi non sarebbero a buon mercato perché la madre e agente del giocatore pretendere be un ingaggio esoso per il figlio.