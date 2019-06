Sabato 15 Giugno 2019, La Juventus attende da un mese il nuovo allenatore, individuato ormai da settimane in Maurizio Sarri, moralmente svincolato dal Chelsea. In questo periodo, Fabio Paratici ha lavorato per costruire una rosa quanto più congeniale alle esigenze della nuova guida tecnica. L'obiettivo prioritario è sempre Paul Pogba, ma l'esosa richiesta del Manchester United e la feroce concorrenza del Real Madrid, hanno spinto il ds a seguire la pista che porta a Milinkovic-Savic della Lazio. Trattare con Lotito non è semplice per cui il Chief Football Officer segue la pista che porta a Tanguy Ndombele del Lione. Paratici nel suo blitz parigino ha contattato Jean-Michel Aulas e gli ha offerto 50 milioni di euro per il classe 1996, ma sono stati prontamente rifiutati perché viene valutato tra i 60 e i 70 milioni di euro. La Juventus comunque non abbandona questa pista.