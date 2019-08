Segnalato da Elisora_3 il 14-08-2019 19:50:21



Mercoledì 14 Agosto 2019, Sono state must have la stagione passata e continueranno a non mancare nei nostri guardaroba.

Ricordate Ilary Blasi all’ultima puntata del Grande Fratello Vip? D’ispirazione… ma non è l’unica bellissima donna ad essere stata vittima di questa moda luminosa e glamour.

A tutte noi, infatti, piace splendere ed è ancora più facile farlo con outfit scintillanti da indossare sia di giorno che di sera senza apparire eccessive.

Ma bando alle ciance, prima di tutto, voglio parlarvi della storia delle paillettes, la conoscete?

Nascono a inizio ‘900, realizzate dapprima in gelatina poi sostituita dalla plastica ma solo a metà del secolo scorso divengono della forma a noi nota ed iniziano ad essere utilizzate anche nel mondo della moda.

In Italia, fu Enrico Coveri a farne uso in molte sue creazioni ma tra i nomi altisonanti che ne rimasero affascinati, proponendole nell’alta moda, ci sono Versace, Gucci, Marc Jacobs e Dior.

Ebbene si ragazze: le paillettes sono uno dei trend più forti mai visti!

Ma arriviamo a noi. Paillettes non solo di sera in discoteca o ad un concerto ma paillettes per impreziosire anche gli abbinamenti basic, senza mai passare inosservate.

Scarpe da ginnastica ai piedi e tubino brillante per un pomeriggio d’estate in città a mangiare il gelato con le amiche; Jeans e t-shirt impreziosita da lustrini; top luminoso, pantalone a zampa e décolleté. Insomma, infinite e irrinunciabili combinazioni affinché ogni fashion addict possa esprimere la propria scintillante personalità.

«Dobbiamo lavorare sullo scintillio» diceva Carrie Bradshow a Mr.Big in Sex and the City , e noi non possiamo che esserne d’accordo.