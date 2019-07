Martedì 09 Luglio 2019, Sia in letteratura che in politica lasciò il segno ed ebbe un influsso (più o meno diretto) sugli eventi che gli sarebbero succeduti.

Fu mentore di una epoca e definito il VATE, una guida sia politica che culturale che tanto operò per dare dignità al Paese, con imprese che parevano impossibili, in quell’epoca tormentata, esempio di italianità, genio ammirato per la sua estroversabilità politica e culturale.

Il suo modello di vita fu invidiato; si avvicinò al fascismo pur senza approvarlo appieno, tanto da destare in più di una occasione le ire di Mussolini e del suo alleato germanico, che pare ne ordinò l’assassinio. Nato a Pescara nel 1863, compose il suo primo libro di versi “Primo Vere” a soli 16 anni.