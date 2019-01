Martedì 15 Gennaio 2019, Le Usb ormai sono uno standard utilizzatissimo in tutto il mondo, da cui, non possiamo più farne a meno, eppure, rappresentano uno dei maggiori pericoli per la sicurezza informatica.







L'attacco MITM (Man in the Middle) ad esempio, con cui intercettare i date che passano da un cavetto , è uno di quelli per cui una chiavetta USB si presta molto bene, oppure ancora il Restricted Mode che aveva sviluppato Apple , che disattivava la porta USB dopo un ora di inutilizzo , quindi invece di proteggere da eventuali attacchi, secondo la società di sicurezza Elcomsoft, la situazione peggiorava radicalm