Sabato 29 Settembre 2018, Bilancio in perfetta parità nei tre precedenti tra Roma e Lazio giocati alla settima giornata di Serie A: una vittoria per parte e un pareggio, tutti in casa dei giallorossi. La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare giocate in casa in Serie A (tre successi e tre pareggi, includendo fine dello scorso campionato; tuttavia, ha vinto solo una delle ultime quattro (la più recente contro il Frosinone).