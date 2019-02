Domenica 03 Febbraio 2019, Per la prima volta in questo campionato la Roma è rimasta imbattuta per quatto partite consecutive (3V, 1N) e in questo parziale ha sempre segnato almeno due gol.



Il Milan è la squadra che ha subito meno gol in Serie A da inizio dicembre ad oggi (solo tre in otto partite).



In questo match si sfidano il miglior attacco nei primi tempi di questa Serie A (la Roma, a 21) con la seconda miglior difesa nel corso della prima frazione (il Milan, cinque reti subite, dietro solo alle tre dell’Inter).



La Roma conta cinque marcatori differenti in questa Serie A nati a partire dal 1/1/1996, nei cinque maggiori campionati europei ne contano di più solo Lipsia e Borussia Dortmund (entrambi sei).



L’attaccante del Milan Patrick Cutrone ha segnato in entrambe le ultime due gare di campionato giocate contro la Roma: quella giallorossa è l’unica squadra a cui ha segnato in almeno due match di Serie A.



L’attaccante polacco Krzysztof Piatek ha segnato in entrambe le sue presenze allo stadio Olimpico, nel girone d’andata sia contro la Lazio che contro la Roma.



L’attaccante della Roma Edin Dzeko, che ha realizzato una doppietta nell’ultimo match contro l’Atalanta, non va a segno in due gare consecutive di Serie A da ottobre 2017.