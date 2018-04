Venerdì 13 Aprile 2018, Un nuovo video dove si recensiscono aromi e liquidi per la sigaretta elettronica, questo è un nuovo canale con tutte le caratteristiche per diventare uno dei migliori, ha bisogno di tanto lavoro e sostegno da parte dei suoi iscritti; le marche che tratta sono molto conosciute, come in questo video dove descrive l' aroma al tiramisù della Flavourart. Ogni cosa detta nei video di questo ragazzo sono opinioni personali e possono essere accettate oppure no, perchè le opinioni sono personali.........