Giovedì 22 Agosto 2019, Frank Ribery è atterrato in Italia. Il calciatore francese ha firmato il contratto ed è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. L’ex attaccante del Bayern Monaco ha rilasciato anche le prime dichiarazioni da calciatore della società viola: Sono felice. Facciamo qualcosa tutti insieme. Ho già parlato con le persone della Fiorentina ed ho parlato anche con Luca Toni. Mi ha detto che la Fiorentina è un club grande, che anche la città è bella. Sono contento, mi piace anche la lingua italiana.Frank Ribery e Luca Toni sono amici di lunga data. I due si sono conosciuti durante l’esperienza in Germania. L’ex campione del Mondo è stato uno dei primi ad accogliere il nuovo acquisto della Fiorentina.

video - Luis Muriel esordio col botto - VIDEO AZIONI & GOL (firenze muriel video calcio) 24 gen - guarda-il-video.blogspot.com (miguel) - LUIS MURIEL ESORDIO COL BOTTO: Molte sono state le richieste ricevute dal Siviglia per averlo, tra cui il Milan: ma il giocatore ha deciso di essere girato in prestito ai fiorentini. Nonostante il pesante investimento economico del club spagnolo per comprarlo dalla Samp, non ha entusiasmato e soprattutto soddisfatto le aspettative. Infatti, su 65 gare ne ha giocate solo 33 da titolare realizzando

video - [VIDEO STUPENDO] L'Omaggio della Fiorentina per Davide Astori. I Migliori Partono e ci Lasciano senza Istruzioni (astori calcio video) 11 dic - guarda-il-video.blogspot.com (miguel) - Fiorentina, video per Astori: "I migliori partono e ci lasciano senza istruzioni" Continua ad essere sempre e solo commozione pura. Il ricordo di Davide Astori non smette di far tremare i cuori, i pensieri, l'animo. L'esempio e il sorriso del capitano viola restano più indelebili che mai. L'ultimo tributo arriva dalla Fiorentina che sul proprio sito ha pubblicato un video, un omaggio al suo etern

Castel Bolognese (Ra): Torna la Festa della Fiorentina e del Sangiovese , il 7 e 8 Aprile 2018 (castel bolognese sangiovese) 02 apr - www.castelbolognesenews.eu (castelbolognesenews) - Sabato 7 e domenica 8 aprile, a Castel Bolognese, si tiene la tradizione "Festa della Fiorentina e del Sangiovese". Un appuntamento per buongustai che non mancherà di offrire anche momenti di approfondimento e divertimento. Come palcoscenico per l'iniziativa ci sarà la centrale piazza Bernardi.

Il Verona ne fa 4 a Firenze: tutti i motivi della crisi viola (fiorentina-verona) 28 gen - it.blastingnews.com (tuttodiplus) - Il 28 gennaio, ad appena la 22' giornata di Campionato, sono già finite le ambizioni della stagione della Fiorentina di quest'anno. Una delle pagine più brutte della storia della Viola degli ultimi 15 anni. Goleada subita in casa dal Verona, contro una squadra penultima in classifica, già disper

'I Della Valle torneranno a Firenze ed il lavoro di Pioli e Corvino si vedrà col tempo', intervista esclusiva a Roggi (moreno roggi) 20 nov - www.labaroviola.com (tuttodiplus) - All'indomani per la Fiorentina dell'insoddisfacente pareggio di Ferrara contro la Spal, abbiamo sentito in esclusiva Moreno Roggi, ex giocatore della Fiorentina e da tanti anni procuratore sportivo,

Carnasciali: 'Cecchi Gori spendeva tanto, Della Valle invece....'. Valcareggi: 'I Della Valle sono il top' (della valle carnasciali) 03 ott - it.blastingnews.com (tuttodiplus) - Ex giocatori, addetti ai lavori, giornalisti ed opinionisti riempiono come di consueto le radio locali toscane per dire la loro sulla situazione attuale della Fiorentina. Noi abbiamo preso in conside

