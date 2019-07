Martedì 02 Luglio 2019, La storia di mala-gestione delle ferrovie ex concesse, in cui sono costantemente coinvolti Regione, ATAC S.p.A. e Comune di Roma, si arricchisce di un nuovo capitolo che non avremmo voluto vedere



Tre anni fa: era il 12 luglio del 2016, quando 2 treni regionali pugliesi si scontrarono frontalmente tra Andria e Corato.



Ventitré morti e cinquanta feriti furono lo shock che servì al Paese per rendersi conto che vi era un "mondo" ferroviario, una fitta rete di linee secondarie, che trasportavano migliaia di passeggeri da e per città importanti, ogni giorno.



Ma queste linee erano state sempre tenute in "Serie B" , con infrastrutture, manutenzioni e regole di sicurezza ad un livello inferiore la decenza consentita dalla tecnologia nel terzo millennio.



Una serie di effetti a catena portarono il Ministero dei trasporti ad individuare un lungo elenco di ferrovie regionali "non funzionalmente connesse" alla rete nazionale ed a chiarire 2 punti fondamentali: