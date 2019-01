Martedì 15 Gennaio 2019, Gli ottavi di Coppa Italia si chiudono senza sorprese. Anche la Roma fa il suo e avanza ai quarti dove troverà la Fiorentina. Come Inter e Lazio, i giallorossi si sbarazzano della terza squadra non di A arrivata tra le migliori sedici della competizione. 6-2 interista al Benevento, poker laziale al Novara, e ora anche 4-0 all’Olimpico tra Roma ed Entella, arrivato nella capitale per l’appuntamento con la storia ma senza riuscire a centrare l’impresa. Non c’è, in realtà, mai stata partita nell’ultimo degli ottavi di finale, ancor più che la squadra di Di Francesco è passata immediatamente in vantaggio dopo appena 19 secondi.