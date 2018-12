Venerdì 07 Dicembre 2018, A distanza di pochi giorni, dal ritorno dalla trasferta americana, il circo bianco, torna subito in pista, a Val d'Isere e Saint Moritz. In Francia, il grande favorito è Hirscher, desideroso, di riprendersi il trono in gigante, dopo essere stato sconfitto, da Luitz, a Beaver Creek. Fra i pali snodati, invece il principale rivale, sarà sempre Kristoffersen, terzi incomodi nelle due gare, i francesi Pinturault, Noel, Muffat Jeandet. Tra le donne, attesa al bis in Super G, Mikaela Shiffrin, che potrebbe già mettere, al sicuro la vittoria, della Coppa del mondo. Proveranno a battere l'americana, Schimidhofer e Gisin, in grande forma, la scorsa settimana.