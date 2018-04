Venerdì 06 Aprile 2018, Da poco Google nel suo algoritmo di ricerca ha introdotto il SEO Search Intent. O la ricerca di intento . SI tratta di un nuovo algoritmo particolarmente rivolto al mondo del busness o ecommerce . Si tratta di nuove direttive per comprendere cosa l'utente stia veramente cercando e quindi di dargli le giuste direttive. Il fine è fare approdare l'utente che fa ricerca nella pagina che realmente cerca. Quindi differenziare se si tratta di un utente che cerca uno specifico prodotto, se invece verca informazioni o se vuole acquistare immediatamente il prodotto in questione. In tutti e tre i casi le risposte del SEO saranno differenti e quindi differenti le landing page o pagine dove l'utente approderà .. Il webmaster dovrà quindi essere in grado di creare un sito in grado i rispondere a queste esigenze. In questo articolo vi spieghiamo come