Domenica 05 Agosto 2018, L’estate è in corso; le strade si spopolano; le aule dei Tribunali sono deserte e anche quest’anno Vi saluto con un monito del Grande Piero Calamandrei:

L’avvocato, il quale fino dal primo colloquio garantisce al cliente l’esito vittorioso della causa, può darsi che sia un abile mestierante, ma non certo un grande scienziato, né eroe, né santo, semplicemente un Avvocato.

Somiglia piuttosto al giocoliere che garantisce di saper indovinare la carta che uscirà dal mazzo; qui la scienza non c’entra: è solo destrezza di mano.

Le migliori e più serene vacanze a tutti

