Martedì 23 Aprile 2019, Arrigo Sacchi nell’intervista alla Gazzetta Dello Sport ha fatto il punto sulla lotta di Inter, Milan, Lazio, Atalanta e Torino per conquistare il terzo e quarto posto della classifica di Serie A in modo da approdare in Champions League. In questa corsa a cinque avrà un ruolo fondamentale la Juventus, la quale nonostante ha già conquistato l'ottavo scudetto consecutivo non ha intenzione di fare sconti a nessuno, perché ci tiene a continuare la sua striscia vincente e per onorare il campionato e i tifosi. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, i bianconeri secondo Sacchi, saranno ancora più decisi a mietere successi. L'Inter, prossima avversaria della Vecchia Signora è quasi certa del terzo posto perché ha 5 punti di vantaggio, mentre il Milan dovrà lottare ancora per conquistare un posto in Champions.