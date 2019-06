Sabato 08 Giugno 2019, La sua posizione geografica, al centro della Via Francigena, ne ha fatto una vera e propria terra di confine, un affascinante e ricchissimo punto di contatto tra diverse usanze, tradizioni e storie e un borgo al centro di contese tra fiorentini, genovesi, lucchesi e pisani...

Per quasi mille anni Luni ebbe il dominio della piana alla confluenza del fiume Magra con il mar Ligure. La lenta decadenza della città romana, l'interramento dell'antico porto, le scorribande saracene e la malaria determinarono nella seconda metà del X secolo l'abbandono massiccio della costa e la creazione di borghi fortificati.



Ai giorni nostri, Sarzana è il secondo comune della provincia per popolazione, dopo il capoluogo spezzino, nonché la quinta area urbana della regione, perno della Val di Magra, che, con 69.000

abitanti, è preceduta solo da quelle dei quattro capoluoghi di provincia.