Venerdì 21 Settembre 2018, L’Empoli ha tenuto la porta inviolata nell’ultima trasferta di campionato, contro il Chievo: la squadra toscana non registra due clean sheet consecutivi fuori casa in Serie A da febbraio 2007.



Sette punti per il Sassuolo nelle prime quattro gare disputate in questo campionato: solo una volta nella sua storia in Serie A i neroverdi sono partiti meglio, nel 2015/16 (a quota otto dopo le prime quattro partite giocate).



L’Empoli ha registrato un possesso palla del 58.8% in questo campionato, meglio dei toscani solo Inter (66%), Sampdoria (59%) e Juventus (58.9%).



Il Sassuolo è la seconda squadra con la più alta percentuale realizzativa in questo campionato: 18%, meno solo della Sampdoria (20%).