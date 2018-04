Martedì 03 Aprile 2018, L'App Per Chat e Incontri Gay "Ha condiviso dati sui test dell'Hiv"

Dopo Facebook e lo scandalo Cambridge Analytica, scoppia un altro caso sulla privacy, che stavolta coinvolge l'app di appuntamenti Grindr, rivolta al mondo gay: Grindr, secondo quanto avrebbe scoperto un gruppo no profit norvegese, Sintef - insieme alla emittente svedese Svt - avrebbe condiviso con due società esterne alcune informazioni sensibile degli utenti, tra cui la posizione Gps e soprattutto lo status sull'Hiv





La compagnia ha risposto annunciando di aver interrotto la condivisione dei dati e respingendo similitudini con la vicenda di Cambridge Analytica. Stando all'indagine scandinava, Grindr avrebbe condiviso i dati sensibili, in forma crittografata, con la società Apptimize, che ottimizza le app, e con Localytics, che fornisce uno strumento con cui valutare le prestazioni delle app. Tra questi dati ci sarebbe quello sull'Hiv.