Hai prenotato un viaggio in una città d'arte e stai cercando audioguide gratis per risparmiare sul budget? Allora sei arrivato nel posto giusto! In questo articolo ti presenterò 3 modi per scaricare audioguide gratis dal Web legalmente con contenuti audio che ti aiutino ad esplorare le bellezze dei luoghi che visiterai, se sei interessato prenditi cinque minuti e seguimi.

La prima cosa che ti può venire in mente è la ricerca di audioguide gratuite in MP3 sul Web. Te le scarichi da un sito, le carichi sul cellulare e poi vai alla scoperta delle meraviglie del mondo! Quello che forse non sai è che stai rischiando grosso scaricare file da Internet infatti c’è la possibilità di imbattersi in una audioguida rubata e ripubblicata senza consenso.