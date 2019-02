Sabato 23 Febbraio 2019, Gli antichi greci non furono certamente il solo popolo dell’antichità ad interessarsi agli astri, a creare costellazioni, ad osservare con estrema cura i fenomeni celesti per misurare il tempo od orientarsi; ma indubbiamente furono i primi a scindere tale sapere dalle concezioni magiche o religiose, o semplicemente da usi di potere. Furono proprio loro a far nascere l’astronomia come scienza fisica, a tentare di dare spiegazioni matematiche (e non solo mitologiche) degli eventi celesti. Il tutto sia pure in forme talvolta contraddittorie: non a caso il loro più celebre astronomo, l’alessandrino Claudio Tolomeo, fu colui che fissò, per secoli, le leggi basse sia dell’astrologia che dell’astronomia vera e propria. Si deve ai greci la prima determinazione delle dimensioni del Sole, della Luna, della distanza dei corpi celesti, della circonferenza della Terra, la scoperta della precessione degli equinozi ecc.