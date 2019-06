Mercoledì 05 Giugno 2019, Dal 9 al 15 giugno la Settimana del Brodetto di Porto Recanati si snoda in ben ventuno ristoranti dell’elegante località balneare marchigiana, un vero e proprio “rondò” dei raffinati gusti adriatici, con la classica ricetta già in grande spolvero all’inizio del ventesimo secolo tra le migliori famiglie milanesi, blasonata in quanto elaborata sin dai suoi albori da rinomati chef locali.



Per congedare degnamente questo tripudio di profumi e di sapori, l’amministrazione comunale ha organizzato uno spettacolo tutto da godere nella centralissima Piazza Brancondi, in uno scenario dominato dall’imponente torre del Castello Svevo, da un lato, e affacciato sull’Adriatico e sulla stupenda Riviera del Conero, dall’altro.



Domenica 16 giugno, a partire dalle 17:30, sarà l’istrionico Gioacchino Bonsignore, esploratore del Gusto con l’omonima rubrica del TG5 da lui ideata e condotta, ad accompagnare gli amanti del “mangiar bene” in un viaggio alla scoperta del pescato locale, della sapienza marinara e delle attrattive di questo tratto di costa dell’Adriatico centrale sempre in grado di sorprendere per la straordinaria armonia tra mare e terra che qui si respira.



Saranno poi i ristoratori dell’Accademia del Brodetto di Porto Recanati ad entrare in scena con uno show-cooking che mostrerà dal vivo le fasi di preparazione della vera ricetta, servita poi in abbinamento ai vini marchigiani per una degustazione dedicata a tutti i cultori dei sapori autentici.



Il Brodetto Show è una tappa del Grand Tour delle Marche, promosso da Tipicità ed ANCI, ed è realizzato con il contributo del FLAG Marche Centro, il gruppo di azione costiera che in questo tratto di mare promuove l’innovazione e lo sviluppo delle attività legate alla pesca.



Per i più giovani ci sarà “il gioco del brodetto”, una modalità divertente per imparare a conoscere la ricchezza del mare Adriatico e cimentarsi in maniera giocosa nella cucina d’autore.



In programma anche un “quadro” realizzato in diretta dagli artisti dell’Infiorata di Castelraimondo ed una performance musicale del Premio Internazionale della fisarmonica di Castelfidardo.



A collaborare al Grand Tour delle Marche quest’anno anche Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking, con una project partnership che alimenta di ulteriori contenuti il palinsesto del circuito. Tutte le info sulle iniziative in programma e sulle attrattive del territorio nella piattaforma www.tipicitaexperience.it o sull’app di Tipicità.