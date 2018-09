Sabato 22 Settembre 2018, Siamo così giunti alla decima edizione di SHERBETH, il Festival Internazionale del Gelato Artigianale, che si svolgerà a Palermo, nei giorni 27 - 28 - 29 - 30 settembre 2018.



La Sicilia ancora scenario di Festival gastronomici.



In campo, oltre che dall'Europa anche gelatieri di Messico, Stati Uniti, Bolivia, Brasile e Isole Cayman.

Dal Giappone abbinamenti incredibili come gelato alla nocciola e fave di Tonka, oppure ai fiori di ciliegio e cioccolata bianca.



Admeridiem organizzerà il Festival ed affiderà la direzione tecnica ai maestri gelatieri Antonio Cappadonia e Giovanna Musumeci, in collaborazione con gli sponsor di prestigio come Bravo, azienda italiana produttrice di macchine per gelateria, pasticceria e cioccolato.