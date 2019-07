Segnalato da ElisaM il 20-07-2019 19:06:31



notizie live su musica canzoni sociale @musica_oggi

Sabato 20 Luglio 2019, Simona Leccese in arte “ Simona La Cantora” è innanzi tutto una mamma che ha messo la propria vita e arte a disposizione del sociale, insegnante, laureata in lingue, ha compiuto molte missioni umanitarie in tutto il mondo tra cui una molto importante in Angola che ha segnato profondamente la sua crescita interiore. Oltre alle missioni umanitarie, prende parte a molte iniziative sociali portando la sua arte ovunque.



Nasce come cantante partenopea, ma col passare del tempo si avvicina ad un’idea spirituale della musica, da qui il suo nome d’arte “La Cantora”, e si avvicina al Gospel sia in lingua Spagnola che in Portoghese, il suo vasto repertorio spazia da Mina a Cristina D’Avena. Si proprio Cristina D’Avena, scelta dettata dalla passione viscerale che questa artista ha per i bambini, passione che la porta a partecipare a spettacoli per i più piccoli.



Simona non è solo una cantante, ma è anche un’attrice teatrale, è possibile infatti vederla vestire i panni di Filumena Marturano di Edoardo De Filippo, in uno spettacolo particolare nel suo genere, infatti vi è un’interazione con il pubblico che viene invitato a salire sul palco e a diventare parte attiva della scena.



Non dimentichiamo inoltre il libro di poesie scritto da Simona Leccese intitolato “La Rosa Di Sharon” composto da poesie dedicate all’amore spirituale.



Il pensiero che ispira questa artista? … L’arte come messaggio di libertà.



Sogni nel cassetto? … Insegnare alle elementari e compiere nuove missioni umanitarie.



Progetti artistici per il futuro?... Crescere sempre più come cantante partenopea



Attualmente l'artista sta percorrendo un cammino artistico e manageriale, della durata di quattro anni, in esclusiva europea con l'Impresa dello Spettacolo MP di Salvo De Vita



Ufficio Stampa: Mp Impresa dello Spettacolo