Giovedì 26 Settembre 2019, Situazione del trasporto pubblico di Roma giovedì 26 settembre



Rileviamo grazie a Mercurio Viaggiatore la situazione del Trasporto Pubblico a Roma. Andiamo a scoprire quanti autobus girano per la Capitale ogni mattina.



Questa la stima della situazione del Trasporto Pubblico Roma giovedì 26 settembre, alle ore 9.00:

Atac: 1.140 bus (84%), 21 filobus, 62 tram (86%)

RomaTPL 270 bus (71%)



Appena iniziato lo sciopero di 2 ore di Atac, Roma Tpl e Cotral.



Uno sciopero di tutto il trasporto pubblico in seguito alle aggressioni a danno degli autisti dei bus



In particolare i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno proclamato uno sciopero in Atac, Cotral e RomaTpl per i motivi esposti nel comunicato



In relazione ai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza ai danni dei lavoratori dell trasporto pubblico locale di Roma e del Lazio a seguito delle ultime aggressioni:



ai danni di un verificatore Cotral SpA sulla linea Fiuggi Alatri del 22/7/2019

ai danni del conducente cotral.spa della linea diretta a Bracciano del 19/9/2019

ai danni del conducente Atac Spa della linea 042 del 21/9/2019

ai danni del conducente Roma TPL scarl della linea 013 del 23/9/2019

ai danni del conducente Atac Spa della linea 654 del 23/9/2019