Mercoledì 28 Agosto 2019, L’origine lontana di questa etnia è la regione Sindh (da cui deriva il nome Sinti) nel Pakistan, da cui arrivarono in Europa alla fine del primo millennio, dando origine al mondo romanesh, suddiviso in diversi sottogruppi: Rom e Sinti (Zigani nella zona danubiana), Kalè (Gitani in Spagna), Manouche (Bohèmien in Francia) e Romnichal (Gipsies in Inghilterra). In Italia i primi zingari – dal greco Athìnganoi = gente eretica – arrivarono (Rom e Sinti) nel XIV secolo nelle regioni centrali, soprattutto in Abruzzo. Nel secolo scorso sono giunti a più riprese dai Paesi balcanici anche a causa di conflitti politico-religiosi, da cui derivano i sottogruppi cristiani (ortodossi) e musulmani. Nel nostro territorio vivono attualmente da 80.000 a 110.000 ‘’tribù’’: Rom e Sinti al nord, Romanì o Romanesh al sud e Camminanti in Sicilia (un folto gruppo vive a Noto, dediti al piccolo commercio di semi abbrustoliti).