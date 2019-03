Venerdì 29 Marzo 2019, Ormai sono mesi che non si parla d’altro nei programmi televisivi calcistici e non: Wanda Nara che impedisce ad Icardi di proseguire la sua carriera nell’Inter, Wanda Nara che è assetata di soldi, Wanda Nara che fa il doppio gioco eccetera eccetera.Sono tutti invidiosi i giornalisti e gli addetti del mondo del calcio che criticano la procace signora nel ruolo di manager di un calciatore? c'è del sessismo che muove le critiche verso di lei tipiche di un paese che si nutre di invidia? Se andiamo bene a vedere chi effettivamente butta merda sull’operato dell’agente di Maurito altro non sono che agentini e giornalai sfigati in cerca di notorietà!

