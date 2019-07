Lunedì 29 Luglio 2019, Il countdown è iniziato. Lunedì 29 luglio negli studi di Sky saranno svelati i calendari di Serie A, primo atto della stagione 2019-2020 al via nel week end del 24-25 agosto. Un appuntamento da non perdere e da seguire passo dopo passo in diretta sui canali Sky e in diretta streaming su SkySport.it. La serata durante la quale si darà vita al prossimo campionato comincerà alle 19, alla presenza di presidenti e dirigenti dei club. Condurranno Leo Di Bello e Giorgia Cenni, affiancati da Luca Marchegiani e Stefano De Grandis. I primi collegamenti ci saranno alle 18.45, con l'immancabile red carpet e le interviste ai tantissimi ospiti.



Dove vedere l'evento

La presentazione dei calendari sarà seguita in diretta su Sky Sport 24 (canale 200) e su Sky Sport Serie A (canale 202) a partire dalle 18.45. Per chi non fosse a casa, nessun problema: la compilazione dei calendari sarà visibile anche in streaming su skysport.it e sulla pagina Facebook di Sky Sport. E poi interviste, commenti e fotogallery per essere aggiornati in tempo reale sul calendario della propria squadra del cuore.



Serie A, sarà calendario tradizionale

Il calendario della prossima stagione sarà compilato con il metodo tradizionale, quindi con le partite di andata speculari a quelle di ritorno. L’assemblea dei club (per ora) hanno detto "no" al calendario "sfalsato" sul modello della Premier League. Un’ipotesi che verrà valutata e potrebbe entrare in vigore dal 2020-2021.



I criteri utilizzati

Nella prima giornata e nei turni infrasettimanali non ci saranno big match tra Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma o derby. Nessuna preclusione, invece, per l’ultima giornata. Inoltre, non ci potrà essere più di un confronto nella stessa giornata tra le grandi del nostro calcio. Il primo week end del campionato avrà gare inedite rispetto al 2018-2019: le squadre che si sono già affrontate alla prima nella passata stagione non potranno incrociarsi. E lo stesso vale per l’ultima di campionato. Bologna, Brescia, Lecce e Napoli hanno chiesto di giocare fuori casa la giornata inaugurale del 25 agosto. Prevista l’alternanza tra le squadre della stessa città con un’eccezione che riguarda Roma e Lazio: le due romane, per l’indisponibilità dell’Olimpico in vista della gara inaugurale di Euro 2020, dovranno giocare entrambe in trasferta nella 38^ giornata (e di conseguenza disputeranno entrambe una gara in casa nella 19^, l'ultima di andata).