Sabato 30 Marzo 2019, Quella che sta per finire è stata un'altra settimana nervosa in Gran Bretagna. La questione Brexit si è arricchita di un nuovo capitolo importante. L'accordo che la premier Theresa May aveva stipulato con Bruxelles, è stato bocciato dal parlamento britannico per la terza volta. Questo avvicina in modo forte lo scenario più temuto, ovvero quello di un divorzio tra GB e UE senza un accordo. Anche per questo motivo i mercati sono sempre più nervosi. La sterlina ha perso quota sui mercati valutari, mentre si cerca una soluzione ad un problema che potrebbe avere forti ripercussioni sull'economia tanto britannica quanto europea.