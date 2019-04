Mercoledì 03 Aprile 2019,

Stileo.it sostanzialmente è un aggregatore di prodotti di abbigliamento in promozione, scontati, in offerta, ecc provenienti da altri siti. Non è un genere di piattaforma del tutto nuova sul mercato internazionale, ma in Italia si pone in evidenza come il sito leader del settore. Lo shopping online è ormai diventato più popolare di quello per negozi fisici perché vi è la comodità di non doversi recare nei negozi, fare file ai camerini, non avere la visuale di tutto ciò che ci interessa e magari non avere neppure vicino i negozi che ci interessano. Stileo.it è Il nuovo showroom virtuale per scoprire gli ultimi trend e lasciarsi ispirare da centinaia di migliaia di prodotti del mondo fashion. Si può decidere comodamente da casa e acquistare in tutta tranquillità, sapendo che rimane la possibilità di restituire tutto ciò non sta bene.



La scelta delle marche è vasta ed include:

Brand sportivi come Adidas, Kappa, Nike, Puma, Reebok ecc. Brand italiani come Armani, Fendi, Praga, Versace, ecc. Brand premium come Burberry, Chloe, Michael Kors, Givenchy, Gucci, ecc. Ed altri marchi conosciuti come Calvin Klein, Converse, Desigual, Diadora, Guess, H&M, Max Mara, Tommy Hilfiger, Trussardi, ecc.



Ad esempio per chi ama la comodità la collezione Geox si possono trovare scarpe, sandali e ballerine versatili e confortevoli, scoprendo così la vasta gamma di scarpe da donna Geox e scegliere facilmente tra le proposte più adatte per il proprio stile cliccando qui



Stileo.it parte con moltissimi articoli acquistabili, migliaia di marchi rappresentati, ed è è disponibile su smartphone e tablet. Il look&feel del sito è raffinato senza rivoluzionare nulla rispetto agli ecommerce del fashion più noti, quindi l’utente si trova immediatamente in un contesto familiare e facile da utilizzare, con in più la possibilità di valutare le proposte di saldo suddivise per convenienza, dal 70% al 5%. stileo.it offre un’esperienza di shopping unica nel suo genere. Chi sceglie Stileo avrà infatti la sensazione di sfogliare un catalogo di moda, in cui ogni elemento è stato accuratamente valutato e selezionato.



Fare shopping online però a volte diventa dispersivo: ci sono troppi siti tra cui scegliere e ci possono sfuggire le cose che ci interessano veramente. Stileo serve proprio a questo, è un unico sito dove trovare ispirazioni ed offerte per tantissimi marchi di moda in tutto internet, una grande vetrina che aggrega centinaia di migliaia di prodotti direttamente in un posto, per poter tenere facilmente traccia di quello che ci piace senza dover visitare tutti i siti monomarca.



Questo grazie a una User Experience immediata e a funzionalità innovative come il tracciamento del prezzo, che permette al sistema di tracciare e comparare il prezzo di un medesimo prodotto su store differenti, e il sale alert, che avvisa l’utente registrato non appena il proprio prodotto preferito andrà in sconto su uno degli e-commerce che lo hanno a catalogo.



Come tutti i siti “aggregatori” , Stileo trae grande profitto dalla crescente passione per lo shopping online, e grazie e contratti di affiliazione o revenue sharing con i partner, cioè i brand e portali di cui aggrega i contenuti, riesce ad avere un catalogo vastissimo.



Molto utile anche per tenere traccia dei prodotti che piacciono e per acquistarli quando diventano convenienti.

Si può cercare la marca che interessa o filtrare i prodotti in base al genere: cappotti, scarpe, ecc...

Si può ordinare la ricerca tramite fasce di prezzo, colore, negozi... ed ancora più approfonditamente secondo prezzo crescente.



Rispetto alle classiche sezioni di vendita suddivise per categoria, l’e-commerce Stileo.it si approccia al consumatore in modo diverso, più accattivante. In home page le sezioni sono infatti suddivise per temi: ‘Moda di essere’, ‘La sneaker italiana a impatto zero’, ‘Come dire di no a queste scarpe’, dove l’abito o l’accessorio vengono infatti proposti suggerendo ispirazioni di stile. Un modo veloce e frizzante per avere suggerimenti di look con prodotti di qualità.

Eccezionale anche la sezione ‘Ispirazioni’ che si presenta con un motore di ricerca indicizzato con divisioni quali’Lei/Lui’, ‘Stagione’, ‘Stile: casual, elegante, rock, grunge, ecc’, con la visualizzazione di proposte di stile caricate direttamente dagli utenti.



La categoria Saldi su Stileo è particolarmente interessante perché diventa un vero database degli sconti presenti in rete. Può essere un punto di riferimento per le cacciatrici di saldi ma anche per quelli che semplicemente vogliono avere sotto controllo gli sconti proposti dalle loro marche preferite.



Una volta selezionato il prodotto che ci interessa dobbiamo cliccare il bottone “vai al negozio”. L’acquisto avviene quindi dal sito ufficiale della marca e tutte le modalità di pagamento, la spedizione o un eventuale reso dell’abbigliamento dipendono dalle regole del negozio in cui il capo è disponibile.



Stileo infatti è il luogo perfetto per le amanti dello shopping ma anche per gli acquirenti casuali che non vogliono girare per tanti siti diversi prima di scegliere l’abbigliamento interessante facendo risparmiare del tempo ma anche del denaro dato che uno dei grandi problemi dello shopping online è il fatto che ci si perde spesso tra le infinite possibilità di scelta… finendo anche su siti poco affidabili o con abiti di scarsa qualità.