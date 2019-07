Segnalato da AntonioSignoriello il 22-07-2019 10:05:52



notizie live su stramurales festival street art @diggita_arte

Lunedì 22 Luglio 2019, Mancano pochissimi giorni a Stramurales 2019, la seconda edizione del Festival di Street Art Internazionale di Stornara (Fg) organizzato dall’Associazione “Stornara Life APS” capitanata dal presidente Lino Lombardi, direttore artistico dell’evento, con la preziosa collaborazione della Linvea Industria Vernici. La manifestazione si terrà dal 29 luglio al 4 agosto 2019 e interesserà numerosi artisti famosi a livello nazionale e internazionale: Dale Grimshaw, Zabou Smith, Stinkfish, Colectivo Licuado, Braga Last1, Chekos Art, Alessandro Suzzi, No Chance, Kris Rizek, Bifido Art, Moby Dick, Aurora, Cosimo Tiso e Devil. Ad essi verranno affiancati alcuni talenti emergenti locali come Rocco Ciarallo e Mariangela Latronica.

Tutti gli artisti si esibiranno su diverse mura del paese messe a disposizione anche quest’anno da numerosi cittadini. Verrà inoltre valorizzato l’anfiteatro comunale presente nell’area mercatale reso disponibile dal sindaco, Rocco Calamita, il primo grande sostenitore dell’iniziativa. Circa 800 mq di pareti situate nel centro e nelle periferie del paese che si trasformeranno in opere d’arte a cielo aperto, in aggiunta a quanto già e’ stato fatto nella prima edizione dell’agosto scorso e nell’edizione invernale che c’è stata nel mese di dicembre.



Una manifestazione artistico-culturale che coinvolge e piace a grandi e piccini, confermato dal brillante e indiscusso successo della prima edizione. Sono infatti molti i cittadini e aziende locali che si sono fatti avanti nel dare il proprio contributo per la buona riuscita dell’evento mettendo anche a disposizione strumenti e forza lavoro durante l’intera settimana.



Giornata clou della manifestazione sarà domenica 4 agosto:

-in mattinata si terranno nel corso del paese una serie di laboratori artistici dedicati soprattutto ai piu’ piccoli con la partecipazione dei maestri Gioacchino Loporchio e Cosimo Tiso;

-a pranzo si replicherà come l’anno scorso lo “Strafocates”, il pranzo all’aperto tra lo staff e gli artisti;

-dal tardo pomeriggio alla sera ci saranno numerose attività (Street tour, Street Shopping, Street Food, Street Dance, Street Music…) che coinvolgeranno attivamente cittadini e turisti;



“Se l’anno scorso siamo riusciti a stupire, quest’anno andremo molto oltre. E’ il frutto di mesi di duro lavoro per la cultura, per l’arte, per Stornara!” è quanto sostengono tutti gli organizzatori dell’evento impegnati dal 20 luglio scorso anche con l’avvio del primo laboratorio, di Pittura, che rientra nel progetto “Social Village – Laboratori creativi” autorizzato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Regionale “PUGLIACAPITALESOCIALE 2.0”.



I requisiti per scrivere la seconda pagina d’Arte di Stornara ci sono tutti. “Stramurales 2019” vi aspetta dal 29 luglio al 4 agosto!



Tutti gli altri dettagli verranno resi noti man mano attraverso il gruppo facebook “Stornara Life” e la pagina facebook della manifestazione “Stramurales”. Da quest’ultimi è possibile comunicare con gli organizzatori per qualsiasi informazione legata all’evento e ai laboratori che si terranno nei prossimi 12 mesi, richiedere di diventare protagonista partecipando come Artista o mettersi a disposizione degli organizzatori durante i giorni della manifestazione, sostenere l’arte e la cultura donando un piccolo contributo economico.