Martedì 13 Novembre 2018, Su GlitchOne tutto è ormai pronto per il lancio del primo match del 2018, dove i gamers si sfideranno in una gara ricca di colpi di scena per aggiudicarsi uno dei premi in palio.



"Ci sarà da divertirsi" assicura Alessio Giuliano, il fondatore della piattaforma nonché mente creativa di GlitchOne "E non è tutto: il match non sarà l'unica novità, perché siamo pronti per lanciare altre iniziative sulla piattaforma."



Un nuovo mondo dove i gamers, come anche gli appassionati del mondo degli otaku, trovano un sacco di divertimento e tante possibilità con cui videogiocare.