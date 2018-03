Mercoledì 14 Marzo 2018, E' nullo, e tale nullità non è sanabile, l’avviso di liquidazione dell'imposta di registro per la successione, irritualmente notificato alla moglie - nell'ultimo domicilio del contribuente deceduto - e non agli eredi impersonalmente e collettivamente.

Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l’ordinanza del 9 marzo 2018, n. 5746, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione di Latina.