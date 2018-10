Sabato 13 Ottobre 2018, Il cioccolato è ormai considerato, anche da parte della scienza, come l'alimento afrodisiaco per eccelenza. Il cioccolato infatti contiene delle sostanze in grado di provocare piacere e voglia sessuale quando viene assunto.



E' in oltre un potentissimo anti depressivo, un ansiolitico ed aiuta a distendere i nervi, quando si è nervosi.



Esistono dei baci molto eccitanti da fare con il proprio partner, e sono tutti.... come dire, a base di cioccolato!