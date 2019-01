Domenica 13 Gennaio 2019, Nuova versione aggiornata disponibile su Google Play Ritorniamo a parlare di app, nelle ultime ore è tornata online TVTAP versione 2019 su google play store , per chi non la conoscesse ancora è una delle applicazioni IPTV più amata e scaricata. A sorpresa torna è appena tornata nel Play Store di Google in versione completa. Questa nuova versione non porta alcuna novità e mantiene le stesse identiche caratteristiche di TVTAP Pro ovvero, consente di guardare gratuitamente i migliori canali digitali e pay tv in ottima risoluzione da tutto il mondo, Italia compresa. Ecco le principali caratteristiche di TVtap 2019 Gratuito: questa App è gratuita al 100% (e con poca pubblicità al suo interno)

