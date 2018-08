Segnalato da AlessandroCastellini il 25-08-2018 20:34:01



Sabato 25 Agosto 2018, Sembrano boutique di alta moda: in vetrine addobbate con cura espongono borse, vestiti e orologi dei marchi più importanti del mondo, Versace, Gucci, Valentino. Siamo sulla costa albanese dove le principali città, raggiunte perlopiù dai turisti che viaggiano in caicco, sono piene di grandi negozi di prodotti di lusso. «Da me vengono spesso le mogli dei calciatori a comprare le borse - racconta orgoglioso un negoziante di – da me una borsa che costa 2 mila euro la paghi 150». Come è possibile? Si tratta di merce del cosiddetto black market, di prodotti non originali fabbricati in albania ed esportati in tutto il mondo, i cosiddetti “falsi d’autore”. Stando ad una serie di indagini tutt’ora in corso della guardia di finanza di Napoli, molti di questi prodotti finiscono in prestigiosi outlet del Nord Italia, prevalentemente in Piemonte e Lombardia. Si tratta di repliche o copie perfette, realizzate con pellame pregiato, accessori rifinitissimi e spesso provenienti dalle stesse fabbriche che realizzano prodotti per i grandi marchi. Sono prodotti che è difficile distinguere dagli originali anche se vanno fatte alcune differenze: borse e abbigliamento sono perfetti, praticamente identici ai prodotti originali, mentre gli orologi pur avendo casse e cinturini di qualità hanno meccanismi scadenti e non hanno nulla a che vedere con quelli delle case madri.



«Mercato nero tollerato»



«Io compro le borse che vedete nelle fabbriche di Tirana che le realizzano per le grandi case di moda – spiega il titolare di una delle più grandi boutique – vado dove fanno le borse dei marchi di lusso e le compro a prezzo di costo poi le rivendo nel mio shop turistico a circa il 10% del reale prezzo dei rivenditori autorizzati. Il mio è un mercato nero, sto facendo qualcosa di illegale che però, siccome avviene in una città turistica, è tollerato. Ovviamente vendiamo anche copie meno pregiate che costano molto meno. Quello che non capisco è perché il sistema europeo non obblighi questi marchi a scrivere made in albania e invece scrivono made in Italy, France etc..»



In effetti, stando ai dati della commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della contraffazione e dell’Unione Europea le capitali del mercato nero del lusso sono in albaneia e ormai Napoli da anni ha perso la maglia nera europea del falso e gli stessi ex falsari partenopei ora fanno affari con i colleghi albanesi. La guardia di finanza di Napoli pochi mesi fa ha scoperto una organizzazione che commerciava prodotti falsificati di grandi marchi: i prodotti più pregiati e meglio rifiniti venivano prodotti in albaneia, quelli di manifattura più scadente in Cina. I legami con la albaneia avvenivano attraverso un personaggio tutt’ora ricercato, Fatmir Haxhiu, che parla perfettamente l’italiano e che sembra avere contatti con numerose fabbriche.



L’ Istituto di tutela della proprietà intellettuale di Tirana in collaborazione con il ministero dello sviluppo economico italiano e l’Istituto per il commercio con l’estero hanno elaborato uno studio sul fenomeno.

Secondo questo dossier i controlli doganali sono complicati essendoci in albaneia 18 uffici centrali e 14 uffici doganali periferici. Lo studio evidenzia che le dogane preferite dai trafficanti di prodotti falsificati sono altri importanti nodi attraverso i quali passa la merce contraffatta. I prodotti italiani contraffatti vengono sia contrabbandati che importati ed esportati dichiarando alle dogane prodotti generici o in minor quantità di quella effettivamente trasportata. I contraffatori sono perlo più produttori locali indipendenti, produttori a contratto o commissionari che lavorano anche per il titolare del marchio italiano. Per ogni unità di prodotto commissionata, arrivano a produrre dalle 6 alle 20 unità non autorizzate. La maggior parte delle volte quindi la filiera del mercato nero ha nei suoi ingranaggi persone e professionisti che hanno o hanno avuto relazioni commerciali con le varie case di moda. Il valore della contraffazione in albaneia è stimato in 5 miliardi di dollari annui. Le perdite sul fatturato annuale delle imprese contraffatte variano dal 10% al 50%. Sul punto negli ultimi due anni sono state fatte numerose interrogazioni alla Commissione Europea.



Falsificazione ma non solo di capi di moda

Ma la cosa che ci ha colpito di più è che in Albania anche nostri connazionali prevalenemente dell’area del barese e della Puglia in generale hanno trovato una miniera d’oro creando falsificazione di numerose attività differenti in tandem con gli albanesi, una tra tutte ci ha colpito in particolar modo in quanto è realizzata nel copiare pedissequamente i servizi di un nota impresa italiana da anni presente in Albania, BLG Group, e riproporli con varianti illegali anche sui marchi e sui nomi, molti sono gli italiani che sono stati tratti in inganno; questo tipo di attività ovviamente crea un danno enorme economico alle imprese italiane che investono in ricerca e sviluppo e che portano la grande qualità in giro per il mondo.



Speriamo che l’Albania si adegui velocemente al modello europeo altrimeti rimarrà solo un contenitore di manodopera a basso costo e nulla più.