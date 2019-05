Domenica 26 Maggio 2019, Torino-Lazio / Nell’ultima giornata di campionato di Serie A, la Lazio dovrà affrontare il Torino. Il fischio iniziale del match è fissato per le 15 di domenica e le due compagini si affronteranno allo stadio Olimpico di Torino. L’armata di Inzaghi non ha più nulla da chiedere alla propria stagione: la vittoria della Coppa Italia ha già permesso ai capitolini di ottenere la qualificazione in Europa League, e quella contro i granata sarà una chance in più per chi ha giocato meno nel corso dell’anno. Per chi non potrà raggiungere il noto impianto piemontese, la partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, in particolare i canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio. Per gli abbonati, inoltre, il match sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.