Martedì 08 Gennaio 2019, Quando l’archeologo tedesco Heinrich Schliemann riscoprì Troia, riallacciò agli occhi del mondo intero un legame con il passato. Diede, infatti, realtà concreta a una vicenda dell’Età del Bronzo dai temi e dalle passioni non meno complessi e commoventi di quelli dei drammi di Shakespeare, ma riferiti a un popolo ritenuto fino a quel momento poco meno che selvaggio. Nel caso della guerra di Troia, la leggenda deve la sua grandiosità, se non la sua fortuna nei secoli, a uno dei poemi epici più celebri che siano mai stati scritti: l’Iliade. Si ritiene oggi che la narrazione della lunga guerra combattuta tra i Greci e i Troiani sia sorta dalla fusione di versi disparati, tramandati dalla tradizione orale e ispirati a una vicenda reale.

Il poeta Omero, ammesso che sia effettivamente vissuto, nacque probabilmente in una delle isole dello Ionio, forse Chio, o a Smirne, nelI’VIII secolo a.C. La sua fama durò oltre la morte, dato che, al termine di ogni canto, il bardo che ne recitava i versi concludeva sempre con le parole ‘come cantato da Omero’.