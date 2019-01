Sabato 05 Gennaio 2019, reportage su studi degli effetti positivi del vino rosso, l'assunzione giornaliera in piccole quantita rende gli stessi benefici di un ora di palestra.Perdere peso non è facile e non tutti possono seguire una dieta o andare in palestra. Fare gli esercizi a casa non sempre è così semplice, perché passa spesso la voglia: nella maggior parte dei casi siamo stanchi morti. Cambiare le abitudini alimentari è importantissimo, ma non è facile. Lo sapete, però, che un aiuto arriva dal vino rosso? Il vino è una bevanda alcolica, che però secondo la scienza può aiutare a perdere peso. Louis Pasteur un volta disse che il vino era la bevanda più salutare del mondo. Inventato secoli e secoli fa in Medio Oriente, è uno dei drink più consumati al mondo. E fa anche bene alla salute, a patto di consumarne in modo moderato.