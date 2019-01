Sabato 26 Gennaio 2019, Fu per molti versi, l'attimo saliente della nostra trasferta d'affari lunga 10 ore dalle mille luci riflesse nella baia della nostra affollatissima Shanghai verso il remoto distretto minerario di Krasnojark, nella parte estremo orientale della Russia, oltre le acque parzialmente ghiacciate del lago Baikal. Ma prima di varcare quella meta e con essa il confine del paese più vasto al mondo, il compagno di viaggio m'invitò a scrutare fuori dal finestrino, che secondo la metrica da noi acquisita in tante simili avventure finanziarie, questa volta era toccato a me: "In questo momento ci troviamo proprio sopra il distretto di Darhan" disse, scrutando attentamente Google Maps sul fido phablet aziendale. Tra poco, potrai scorgere la sommità della loro antica capitale, dove un tempo i khan dovevano prostrarsi innanzi a Zanabazar, il più potente sacerdote della Terra...

Sabato 26 Gennaio 2019, Fu per molti versi, l'attimo saliente della nostra trasferta d'affari lunga 10 ore dalle mille luci riflesse nella baia della nostra affollatissima Shanghai verso il remoto distretto minerario di Krasnojark, nella parte estremo orientale della Russia, oltre le acque parzialmente ghiacciate del lago Baikal. Ma prima di varcare quella meta e con essa il confine del paese più vasto al mondo, il compagno di viaggio m'invitò a scrutare fuori dal finestrino, che secondo la metrica da noi acquisita in tante simili avventure finanziarie, questa volta era toccato a me: "In questo momento ci troviamo proprio sopra il distretto di Darhan" disse, scrutando attentamente Google Maps sul fido phablet aziendale. Tra poco, potrai scorgere la sommità della loro antica capitale, dove un tempo i khan dovevano prostrarsi innanzi a Zanabazar, il più potente sacerdote della Terra...

Gli aggiornamenti correlati inseriti dagli iscritti nelle ultime settimane

Da quest'anno non potremo più usare questi oggetti di plastica (plastica) 02 gen - lucascialo.altervista.org (LucaScialo) - L’Unione europea lo scorso 19 dicembre ha deciso che dal 2021 saranno vietati un serie di oggetti in plastica usa e getta non biodegradabile. L’Italia a livello ambientale non sta messa proprio bene. Tra fabbriche monstre altamente inquinanti, ecomostri e inquinamento provocato dalle automobili. Anche se le città si stanno sempre più impegnando a diventare “smart” (in primis la capitale morale i continua qui: plastica

- L’Unione europea lo scorso 19 dicembre ha deciso che dal 2021 saranno vietati un serie di oggetti in plastica usa e getta non biodegradabile. L’Italia a livello ambientale non sta messa proprio bene. Tra fabbriche monstre altamente inquinanti, ecomostri e inquinamento provocato dalle automobili. Anche se le città si stanno sempre più impegnando a diventare “smart” (in primis la capitale morale i

Finalmente inaugurato il ponte trasparente sul palazzo più innovativo di Bangkok (architettura palazzi) 09 dic - www.jacoporanieri.com (Zarlock) - Pagata la cifra trascurabile di circa 30 euro (prezzo introduttivo) e trascorsi gli appena 50 secondi necessari per raggiungere il 74° piano a bordo dell'ascensore con ampi schermi a parete, capaci di mostrare lo spettacolo in alta definizione di una città perennemente intenta a scorrere, mutare ed approcciarsi a nuove metodologie di cambiamento, ti ritrovi all'improvviso all'altitudine di 314 me continua qui: architettura palazzi

- Pagata la cifra trascurabile di circa 30 euro (prezzo introduttivo) e trascorsi gli appena 50 secondi necessari per raggiungere il 74° piano a bordo dell'ascensore con ampi schermi a parete, capaci di mostrare lo spettacolo in alta definizione di una città perennemente intenta a scorrere, mutare ed approcciarsi a nuove metodologie di cambiamento, ti ritrovi all'improvviso all'altitudine di 314 me

africa - L'enigma africano dei coccodrilli arancioni (animali natura africa) 12 feb - www.jacoporanieri.com (Zarlock) - Fluttuando sulle ali nere, il cavaliere della notte, fuoriesce dalle tenebre per porre fine all'intera umanità. Minuscolo, invisibile, se non fosse per colui che lo trasporta. Il chirottero della frutta che si stacca dal soffitto per sfiorare, con le artigliate zampe, la testa della turista olandes continua qui: animali natura africa

- Fluttuando sulle ali nere, il cavaliere della notte, fuoriesce dalle tenebre per porre fine all'intera umanità. Minuscolo, invisibile, se non fosse per colui che lo trasporta. Il chirottero della frutta che si stacca dal soffitto per sfiorare, con le artigliate zampe, la testa della turista olandes

gadget - I modellini delle città grandi come una mattonella (architettura modellini gadget) 26 gen - www.jacoporanieri.com (Zarlock) - Lo stato mentale necessario per creare qualcosa è un'effimera presenza, la scorrevole sensazione di un minuto appena. Se ci si ferma anche soltanto un attimo a pensare, per così dire, alla natura stessa del pensiero, diventa difficile a quel punto ritrovare un sufficiente grado di spontaneità proce continua qui: architettura modellini gadget

- Lo stato mentale necessario per creare qualcosa è un'effimera presenza, la scorrevole sensazione di un minuto appena. Se ci si ferma anche soltanto un attimo a pensare, per così dire, alla natura stessa del pensiero, diventa difficile a quel punto ritrovare un sufficiente grado di spontaneità proce

Quello che devi sapere sui pannelli solari (pannelli solari riscaldamento) 13 set - fai-informazione.gnubik.it (AlessandraMoretti) - Negli ultimi anni, anche in Italia, si sta registrando un notevole incremento nelle vendite di pannelli solari. Questi innovativi prodotti stanno rivoluzionando il mercato dell'energia: garantisco continua qui: pannelli solari riscaldamento

- Negli ultimi anni, anche in Italia, si sta registrando un notevole incremento nelle vendite di pannelli solari. Questi innovativi prodotti stanno rivoluzionando il mercato dell'energia: garantisco

oceano indiano - L'isola degli alberi dal sangue di drago (natura viaggi oceano indiano) 16 mag - www.jacoporanieri.com (Zarlock) - Secondo la tradizione, fu in primo luogo l'esperienza di un uomo, notoriamente incredulo. Il viaggiatore con una Grande Missione, forse la più grande di tutte: salire su una nave e viaggiare ad Orien continua qui: natura viaggi oceano indiano

- Secondo la tradizione, fu in primo luogo l'esperienza di un uomo, notoriamente incredulo. Il viaggiatore con una Grande Missione, forse la più grande di tutte: salire su una nave e viaggiare ad Orien

fashion - Ecoalf: vestirsi di plastica per salvare il pianeta! (ecologia moda fashion) 11 mag - www.fashionkama.com (ErikaBosticco) - Quando la Moda strizza l\'occhio all\'Ecologia ... anzi, fa di più! Si attiva concretamente per salvagurdare l\'Ecosistema ... beh ... allora non si può non parlarne!\r

Eh parliamone allora .... ad continua qui: ecologia moda fashion

- Quando la Moda strizza l\'occhio all\'Ecologia ... anzi, fa di più! Si attiva concretamente per salvagurdare l\'Ecosistema ... beh ... allora non si può non parlarne!\r

Eh parliamone allora .... ad

I consigli e le informazioni recenti più utili segnalati dagli utenti: