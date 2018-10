Domenica 21 Ottobre 2018, Ascoltare radio gratis online da un PC “Windows” è piuttosto semplice, per esempio sfruttando il programma “RarmaRadio“. Il software permette di ascoltare radio di tutto il mondo e di registrare le stazioni che ti interessano maggiormente. La prima cosa da fare è scaricare il programma ed installarlo e per farlo ti basterà collegarti alla pagina Web del software e avviare il download cliccando su “Download Now“. Una volta terminato, apri il file “Rarmaradio_setup.exe” e procedi all’installazione con la procedura guidata.

