Lunedì 27 Agosto 2018, Prima vittoria italiana alla Vuelta 2018, grazie ad Elia Viviani che ha dominando la volata, secondo Nizzolo, terzo Sagan. Ad aggiudicarsi la 1 e 2 tappa, erano stati Sabato Dennis, confermando di essere uno dei più forti al mondo, nelle prove contro il tempo. Domenica invece, l'embatido Alejandro Valverde, ha vinto il primo test in salita, riuscendo ad avere la meglio, nei confronti di Kwiatkowksi leader della corsa. Buone risposte alle prime difficoltà per Aru, ieri arrivato con Simon Yates ad 8 secondi dai primi, in difficoltà Nibali giunto ad oltre 4 minuti.