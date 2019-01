Martedì 29 Gennaio 2019, L’ex calciatore Jonathan Bachini ritorna a parlare nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Fuorigioco’ per la Gazzetta dello Sport. L’ex ala di Udinese e Juventus fu squalificato a vita dall’attività agonistica in quanto recidivo nella positività alla cocaina nei test antidoping di due occasioni, Brescia-Lazio del 22 settembre 2004 e Lazio-Siena del 4 dicembre 2005. Due presenze con la Nazionale maggiore dopo le quattro con la maglia dell’Under 21, Bachini venne ceduto dalla Juve al Parma nell’ambito dell’operazione che portò Buffon in bianconero: «Ero un esterno bravo in tutte le fasi. Non ho mai riflettuto sulla valutazione del mio cartellino ai tempi del famoso trasferimento di Buffon, ma secondo me la cifra era corretta. Anche adesso è difficile trovare esterno così completi. Arrivai alla Juve tra la fine di un ciclo e l’inizio di un altro, mi aveva voluto Lippi e mi allenò Ancelotti, ma mi sono trovato benissimo dal punto di vista umano. Giocai meno del previsto, andai al Brescia».