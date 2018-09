Segnalato da SergioSamanni il 14-09-2018 07:34:12



Venerdì 14 Settembre 2018

Cosa fare a Phuket in 3 giorni?

Dov'è Phuket? Situata nel sud della Thailandia, Phuket è vicina a zone famose come Phang Nga o Krabi, è la più grande isola della Thailandia e la più conosciuta insieme a Samui, Koh Lipe e Koh Tao. Alcune delle attrazioni più turistiche del paese come la spiaggia di Patong o altre molto popolari come Karon, Bang Tao o Kata si trovano qui.



Come arrivare a Phuket?

Vola da Bangkok a Phuket - A Bangkok ci sono due aeroporti, Suvarnabhumi che è l'aeroporto internazionale e Don Muang che è l'aeroporto nazionale. Secondo la mia esperienza è meglio viaggiare da Don Muang perché operano compagnie low-cost e puoi trovare prezzi veramente bassi.

Una volta giunto all’aeroporto potrai scegliere tra il minivan ed il taxi.

Puoi raggiungere Phuket anche tramite Autobus o Treno. Per quanto riguarda l’autobus si consiglia scegliere il Bus VIP per avere un minimo di comodità per affrontare viaggi solitamente lunghi.



Che tempo fa sull’isola?

Il clima è tropicale, caldo la maggior parte dell'anno soprattutto nei mesi da settembre a ottobre (stagione delle piogge) e da aprile a maggio. Per avere un’idea su quando è il momento migliore per visitare Phuket, puoi consultare www.viaggiothailandia.it.



Cosa vedere e cosa fare a Phuket?

Se vuoi vedere una delle zone più fotografate dell'isola, dovresti visitare la baia di Phang Nga, dove troverai le famose isole James Bond e probabilmente la più famosa pietra verticale in mezzo all'acqua di tutta la Thailandia. Se invece sei più attirato dal buddismo e dai suoi i templi, allora non devi perdere il Grande Buddha di Phuket o il tempio Wat Chalong. Se vuoi vedere qualche architettura occidentale in piena Asia, dovresti visitare Phuket Town dove troverai la parte vecchia della città tailandese.



Tour delle isole Phi Phi

Non potrai lasciare la Thailandia senza visitare le Isole Phi Phi, un arcipelago formato da 6 isole che sono veramente belle, puoi partire presto al mattino con il motoscafo per raggiungere l'isola principale di Phi Phi Don.



Escursione al Fantasea di Phuket

Il più grande spettacolo sull'isola, centinaia di attori, trapezisti, animali e una storia piena di fantasia e bellezza che ti lascerà incantato, è probabilmente uno degli spettacoli più famosi in Thailandia.



Tour intorno alle isole Similan

Koh Similan è una delle isole più famose del Mare delle Andamane, una delle più belle e riconosciute destinazioni subacquee del mondo, queste isole rimangono aperte solo tra il 15 ottobre e il 15 maggio ed è un'escursione da non perdere.



Tour in kayak di Phang Nga Hong

C'è qualcosa di più divertente che prendere un kayak e entrare nelle caverne dove l'acqua è turchese per esplorare tutto? Qualcosa di semplicemente meraviglioso, non vorrei perdere questa esperienza per niente al mondo, godermi la baia di Phang Nga e tutto ciò che questo meraviglioso luogo nasconde, tranquillità, natura e bellezza.