Lunedì 01 Ottobre 2018, Il Photoblog ha scoperto e contattato il fotografo americano Terrence Drysdale (in arte TJ Drysdale), un artista fineart che riesce a catturare immagini che sembrano uscite dalle fiabe, esplorando i limiti esterni del mondo reale.



TJ viaggia tutto il mondo alla ricerca di paesaggi meravigliosi e poco popolati sfruttando la luce naturale, nelle ore più belle della giornata, per creare scene eteree che sembrano strappate dalle pagine di un libro di fiabe.



Seducente, romantico e, a tratti, commovente. L’intensità delle immagini di TJ e il suo talento per la narrazione attirano la curiosità dell’osservatore che rimane incantato da queste meravigliose immagini.