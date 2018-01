Domenica 14 Gennaio 2018, Finite le feste, passato il CES, WhatsApp ha ripreso a rilasciare beta come se non vi fosse un domani: scherzi a parte, trovo estremamente utile il sistema antispam attualmente allo studio in quel di Menlo Park per quella che, ormai, è l'app di messaggistica più diffusa al mondo. Per quanto riguardo gli stickers, visto che saranno presumibilmente molto usati, si dovrà attendere ancora un po', giusto il tempo di rafforzare i server che, come sempre più sembra evidente, Facebook e WhatsApp condividono in ambito funzionale.