Mercoledì 05 Settembre 2018, Dal 30 settembre al 7 ottobre 2018 si svolge a Monte San Giusto (MC) la XIV edizione del Clown&Clown, Festival Internazionale di Clownerie e Clown-Terapia ideato nel 2005 con l’intento di creare un evento originale e capace di unire le due anime del clown, quella artistica e spettacolare con quella volontaristica e sociale dei clown dottori.



Un festival che da sempre si fa portavoce dell’importante valore terapeutico della risata, al punto da far conferire a Monte San Giusto il titolo di CITTÀ DEL SORRISO, e che in ogni edizione regala intense emozioni con spettacoli, mostre, conferenze, workshop, grandi e coinvolgenti eventi di piazza, decine di compagnie e di artisti provenienti da diverse parti del mondo, progetti formativi e sociali per le scuole del territorio, associazioni di volontariato e associazioni di clown-terapia con centinaia di clown-dottori che si ritrovano per partecipare a qualificanti incontri di formazione coordinati dalla Federazione Nazionale Clown-Dottori.



Il Festival è stato ideato dalla Mabò Band, compagnia di clown-musicisti sangiustesi e la XIV edizione si realizza grazie al contributo di numerosi sponsor privati, del Ministero della Cultura e del Turismo, della Regione Marche, del Comune di Monte San Giusto, e grazie al lavoro dell’Ente Clown&Clown e di molti volontari.



IL TEMA DELL’EMPATIA



Il tema di questa edizione è l’EMPATIA, la capacità di sentire e comprendere le emozioni e lo stato d’animo altrui.



L’empatia ci permette di entrare in sintonia con l’altro, di sentirne le emozioni come fossero le nostre. Nella Città del Sorriso basta indossare un Naso Rosso! Il naso rosso mette in comunicazione le emozioni delle persone e permette al clown di metterle anche in scena. È una chiave di accesso alle emozioni e alla loro condivisione, un’occasione di arricchimento, per ascoltare e conoscere anche le emozioni dell’altro e diventare un po’ meno estranei.



Molti eventi ed iniziative di questa edizione del Festival metteranno l’accento proprio su questo tema, con l’obiettivo di creare una maggiore consapevolezza sull’importanza di questa capacità umana che troppo spesso viene anestetizzata da egoismi e paure.



GUILLAUME VERMETTE, LA CLOWN-TERAPIA E I PROGETTI UMANITARI



Il Clown&Clown Festival offre da sempre importanti testimonianze e contributi sul ruolo del clown nel sociale. A tal proposito, quest’anno arriva nella Città del Sorriso GUILLAUME VERMETTE, clown canadese che da 10 anni è protagonista di missioni umanitarie in campi profughi, orfanotrofi e ospedali di oltre 40 paesi del mondo, ha avviato e organizzato innumerevoli progetti creativi e umanitari, è stato direttore artistico di Clowns Sans Frontières Canada e ha collaborato molte volte con il leggendario Dr. Patch Adams.



Nel pomeriggio del 1° ottobre parteciperà alla conferenza dal titolo “In compagnia dei personaggi ponte. Esperienze e proposte” insieme al sindaco Andrea Gentili e a Vinicio Ongini dell’Osservatorio Nazionale del Ministero dell’Istruzione per l’integrazione e l’educazione interculturale. Inoltre, sabato 6 ottobre parteciperà all’evento “Clown Art – Hugs of Color” con ragazzi delle scuole e ragazzi delle zone colpite dal sisma del 2016.



Come sempre ci saranno decine di associazioni di clown-terapia e incontri di formazione coordinati dalla Federazione Nazionale Clown Dottori che organizza anche la sua assemblea nazionale annuale.



Oltre alle mostre allestite nei vicoli del borgo con bellissime fotografie scattate nelle passate edizioni, verrà allestita anche una mostra con fotografie dell’ultima missione in Kenia del progetto “Teatri senza Frontiere” di Marco Renzi che presenterà anche il suo libro “Istantanee dagli ultimi della terra”, dedicato al progetto iniziato molti anni fa nell’ambito del festival “I Teatri del Mondo” e che ha portato momenti di teatro e solidarietà in Etiopia, Amazzonia, Albania, Kenia e, nel 2018, in Ghana.



Domenica 7 ottobre alle ore 12 ci sarà la proiezione in prima assoluta del film documentario di Francis Calsolaro “Alert 92 – Un sorriso tra i bambini Rohingya” che racconta la missione intrapresa da alcuni volontari, tra i quali il regista del film, per portare sorrisi, medicine e pasti caldi a migliaia di bambini in fuga nelle giungle del Bengala. Una tragedia epocale che coinvolge circa un milione di persone, per lo più donne e bambini, a cui sono stati dati alle fiamme i loro villaggi sulle sponde dell’Oceano Indiano, e ora rifugiati in fragili capanne di bambù.



Francis Calsolaro è formatore di arti espressive del benessere, social reporter, ideatore del metodo mimecare e del saluto del cuore, mimo con esperienze artistiche per l’Arena di Verona e in numerosi palcoscenici di tutto il mondo e specializzato in documentaristica in missioni del sorriso.