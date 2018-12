Lunedì 17 Dicembre 2018, In un mondo post-apocalittico in cui le città viaggiano su ruote e si consumano a vicenda per sopravvivere, due persone si incontrano a Londra e cercano di fermare una cospirazione.



Macchine Mortali è un film di genere fantascienza, azione del 2018, diretto da Christian Rivers, con Robert Sheehan e Hera Hilmar. Uscita al cinema il 13 dicembre 2018. Durata 128 minuti. Distribuito da Universal Pictures.



GENERE: Fantascienza, Azione



REGIA: Christian Rivers



ATTORI: Robert Sheehan, Hera Hilmar, Stephen Lang, Hugo Weaving, Ronan Raftery, Jihae, Leila George, Patrick Malahide, Yoson An, Colin Salmon, Regé-Jean Page, Mark Hadlow



